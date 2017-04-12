Yurt Dışında Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getiriliyor

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsveç, İngiltere ve Danimarka'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının kullandığı oy pusulaları, 23 konteynerdeki 301 diplomatik torba ile Türkiye'ye getirildi.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) planlaması dahilinde, Almanya'nın Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Münster ve Mainz, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Rotterdam ve Deventer şehirleri, Belçika'nın başkenti Brüksel ve Anvers kenti ile Lüksemburg'da kullanılan oy pusulalarının yer aldığı diplomatik torbalar, Köln'den havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait Airbus A330 tipi uçakla Ankara'ya ulaştırıldı.



Esenboğa Havalimanı'na inen uçağı YSK yetkilileri ve parti temsilcileri karşıladı. Daha sonra 14 konteynerde bulunan 204 diplomatik torbada bulunan oylar kargo bölümünden alınarak apronda bekletilen iki tıra yüklendi.



Londra'dan havalanan ve oy pusulalarını taşıyan THY'ye ait Airbus A321-231 tipi yolcu uçağı da Esenboğa Havalimanı'na indi. Bu uçakta bulunan Almanya'nın başkenti Berlin ve Hamburg kenti ile İsveç'in başkenti Stockholm, Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanılan oy pusulalarının yer aldığı 9 konteynerdeki 97 diplomatik torba uçaktan alınarak iki kamyona yerleştirildi.



Oy pusulalarını taşıyan kamyon ve tırlar, polis eskortu eşliğinde seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcilerinin kontrolünde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'ne taşındı. 301 diplomatik torbadaki oy pusulalarının bulunduğu 23 konteyner, anahtarları parti temsilcilerinde bulunan 5 asma kilitle muhafaza edilen özel güvenlikli salona konuldu.



Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oy pusulaları, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde bekletilecek. Aynı gün oy verme işleminin sona ermesinin ardından yurt dışı oylarının sayımına geçilecek.