Yurt Dışında Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getiriliyor

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbaların Türkiye'ye getirilmesine başlandı.



Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki 12 seçim merkezinde kullanılan oylar, Köln-Bonn Havalimanı'ndan Türkiye'ye gönderildi.



Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin gazetecilere yaptığı açıklamada oyların konulduğu turuncu diplomatik torbaların paketlenip nakile hazır hale getirildikten sonra Türkiye'den gelen nakil komisyonuna teslim edildiğini belirtti.



Avrupa'dan üç merkezde benzer işlemlerin yapıldığını kaydeden Engin, parti temsilcileri gözetiminde diplomatik torbalara konulmuş pusulaların kilitli odalardan alınarak havaalanlarına getirildiğini, burada uçağa yüklenerek tutanak karşılığında Türkiye'den gelen heyete teslim edildiğini ifade etti.



Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak oyların bulunduğu torbaların yüklenmesi işleminin ardından, Ankara'ya hareket etti.



Oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.