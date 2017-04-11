Yurt Dışında Kullanılan Oy Pusulaları ATO'daki Özel Güvenlikli Odaya Konuldu
Yurt dışında oy kullanma işlerinin tamamlanmasının ardından THY uçağıyla Ankara'ya getirilen 190 torba oy pusulası ATO Kongre Merkezi'nde kapısında 5 asma kilidin olduğu özel güvenlikli salona konuldu.
Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattınında toplanan ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirilen 190 diplomatik torbadaki oylar, işlemlerin ardından ATO'ya getirildi.
KONTROL ALTINDA ATO'YA ULAŞTIRILDI
190 torba oy pusulası, ilçe seçim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Afife Nezgitli Yıldırım kontrolünde ATO Kongre Merkezi'ne ulaştırıldı.ANAHTARLAR PARTİ TEMSİLCİLERİNDE
Burada, anahtarları parti temsilcilerinde bulunan 5 asma kilit altındaki özel güvenlikli salonda, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan saat 17.00'ye kadar bekletilecek.
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