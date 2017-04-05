Yurt Dışında Halk Oylaması

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, bazı basın yayın organlarında iddia edilenlerin aksine, Lyon Başkonsolosluğumuza verilen onayın, DİTİB yerleşkelerine kurulacak sandıkların yerleşke içindeki spor salonu, konferans salonu gibi bağımsız bölümlerin kullanılması ve caddeye veya sokağa müstakil giriş veya çıkışların sağlanması koşulunu içerdiği bildirildi.



Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek anayasa değişikliği halk oylaması çerçevesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların Fransa'daki Paris, Strazburg, Lyon, Bordo, Nant ve Marsilya'da kurulan sandıklarda 27 Mart - 9 Nisan 2017 tarihleri arasında oy kullanmalarının uygun görüldüğüne dikkat çekildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bazı basın yayın organlarında iddia edilenlerin aksine, Lyon Başkonsolosluğumuza verilen onay, DİTİB yerleşkelerine kurulacak sandıkların ibadethane, mescit ve mabet dışında, yerleşke içindeki spor salonu, konferans salonu gibi bağımsız bölümlerin kullanılması ve caddeye veya sokağa müstakil giriş veya çıkışların sağlanması koşulunu içermektedir. Strazburg Başkonsolosluğumuz ise DİTİB'in sadece mülk sahibi olduğu bir binayı seçim alanı olarak kullanmaktadır."



Açıklamada ayrıca, diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen dört siyasi parti olan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin sandık mahallerinde bulundurdukları müşahitlerin, halk oylamasının şeffaf ve usulüne uygun düzenlendiğini bizzat gözlemleyebildikleri de belirtildi.