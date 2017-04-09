Yurt Dışında 1 Milyon 241 Bin Seçmen Oy Kullandı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı ile gümrük kapılarında 1 milyon 241 bin 837 seçmen sandık başına gitti.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı ile gümrük kapılarında 1 milyon 241 bin 837 seçmen sandık başına gitti.
Kaynak: Dunya.com
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