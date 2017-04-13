Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 38 Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 38 göçmen yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Alman tatil köyü mevkiinde 3 araç içerisinde 3 Türk organizatör ile birlikte tamamı Suriye uyruklu olan 38 göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda 10 adet can yeleği ele geçirilirken Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan yasa dışı göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR