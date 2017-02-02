Yurt Dışına Kaçmak İçin Sahte Kimlikle Pasaport Almaya Çalışan PKK'lı Yakalandı

Bursa'da, PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şahıs, yurt dışına kaçmak için sahte kimlikle pasaport almaya kalkışınca yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan bir kişi, Bursa'ya geldi. İsmi açıklanmayan PKK üyesi, yurt dışına kaçmak için, sahte kimlik ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmayı hayal ederken, polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama emri olan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA