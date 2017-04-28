Yurt Dışına Kaçamadı, 'Kaçakçı' Oldu

EDİRNE'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkamayan Tunuslu A.D., 3 kişilik bir şebeke kurup göçmen kaçakçılığı yaparken polis ekiplerince yakalandı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Tunuslu A.D.'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınır köylerden ve Meriç nehri üzerinden bir grubun Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollarla göçmen götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda grubun lideri olduğu öne sürülen Tunuslu A.D., ve Türk vatandaşları N.C. ve Ö.G. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Grubun lideri olan Tunuslu A.D.'nin birkaç kez yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı, kaçamayınca 'göçmen kaçakçılığı' yapmaya başladığı belirtildi. - Edirne