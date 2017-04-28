Yurt Dışına Çıktı 10 Bin Lira Fatura Geldi

İki günlük yurt dışına çıktı, gsm operatörü haber vemeyince 10 bin liralık faturayka karşılaştı.

İki günlük yurt dışına çıktı, gsm operatörü haber vemeyince 10 bin liralık faturayka karşılaştı. Hukuk savaşına giren mağdur vatandaşın borcu bin liraya düştü....

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