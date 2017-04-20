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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Martta Arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Martta Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,48 artış kaydetti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Martta Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,48 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 0,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde10,44 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,94, imalat sanayi sektörü yüzde 0,45 yükseldi.

En fazla artış metal cevherinde

Martta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 3,6 ile metal cevherleri, yüzde 2,67 ile deri ile ilgili ürünler, yüzde 2,27 ile diğer mamul eşyalar alt sektörlerinde gözlendi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,48, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 1,63, makine ve ekipmanlar yüzde 0,82 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre martta en fazla aylık yükseliş dayanıklı tüketim mallarında, yıllık artış ise enerji mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

 Ocak

 Şubat

 Mart

 Nisan

 Mayıs

 Haziran

 Temmuz

 Ağustos

 Eylül

 Ekim

 Kasım

 Aralık

2013

 0,26

 0,47

 0,15

 -0,92

 1,16

 3,90

 1,77

 2,17

 3,07

 -0,64

 0,95

 2,85

2014

 5,73

 0,07

 0,18

 -3,21

 -1,62

 0,53

 0,62

 1,17

 0,31

 0,60

 -1,84

 0,32

2015

 -1,49

 3,35

 2,09

 2,01

 1,52

 1,49

 -1,28

 4,69

 3,94

 -2,07

 -3,85

 0,36

2016

 1,55

 -0,85

 -0,73

 0,45

 3,02

 -0,45

 0,59

 0,88

 0,06

 2,82

 5,04

 5,21

2017

 7,25

 -0,93

 0,48



















YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

 Ocak

 Şubat

 Mart

 Nisan

 Mayıs

 Haziran

 Temmuz

 Ağustos

 Eylül

 Ekim

 Kasım

 Aralık

2013

 -1,13

 1,40

 0,01

 -0,60

 0,82

 5,52

 8,65

 11,12

 12,25

 10,72

 13,97

 16,15

2014

 22,48

 21,99

 22,03

 19,20

 15,93

 12,17

 10,90

 9,82

 6,88

 8,20

 5,21

 2,63

2015

 -4,38

 -1,24

 0,64

 6,07

 9,46

 10,51

 8,42

 12,20

 16,26

 13,17

 10,86

 10,90

2016

 14,32

 9,66

 6,64

 4,06

 5,60

 3,58

 5,53

 1,69

 -2,10

 2,80

 12,30

 17,73

2017

 24,34

 24,24

 25,76



















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