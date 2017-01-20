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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Hızlı Yükseldi
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Galatasaray 1,5 Milyar Lira Bekliyor
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Hızlı Yükseldi
20 Ocak 2017 Cuma 10:27
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 5,21 arttı.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 5,21 arttı. Yıllık artış yüzde 18'e yaklaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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