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Yurt Dışı Temsilciliklerinde Son Durum
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Yurt Dışı Temsilciliklerinde Son Durum

Anayasa değişikliği halk oylamasında Hollanda'da yüzde 68 ile evet oyları önde iken, ABD'de yüzde 84 ile hayır önde.

Yurt Dışı Temsilciliklerinde Son Durum

Anayasa değişikliği halk oylamasında Hollanda'da yüzde 68 ile evet oyları önde iken, ABD'de yüzde 84 ile hayır önde.

Kaynak: Dunya.com

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