Yurt Dışı Temsilciliklerinde Son Durum
Anayasa değişikliği halk oylamasında Hollanda'da yüzde 68 ile evet oyları önde iken, ABD'de yüzde 84 ile hayır önde.
Anayasa değişikliği halk oylamasında Hollanda'da yüzde 68 ile evet oyları önde iken, ABD'de yüzde 84 ile hayır önde.
Kaynak: Dunya.com
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