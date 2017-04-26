Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler

Marketing Anadolu Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler

Marketing Anadolu Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Hayır
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