Marketing Anadolu Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü



Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır