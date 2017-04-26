Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler
Marketing Anadolu Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Marketing Anadolu Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Yurt Dışı Staj Programı Hakkında Bilinmeyenler
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io