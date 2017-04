Yurt Dışı Seyahatine Çıkmadan Önce Bilinmesi Gereken 5 Temel Şey

Bazılarımız seyahatlerimizi rutin bir alışkanlık haline getirirken, bazılarımız da seyahat etmekten oldukça uzağız. Bu iki kategoriden hangisinde olursanız olun, her defasında yeni bir soru ile karşılaşmış olacaksınız.



Hal böyleyken seyahat sayfalarında, bloglarda her gün çığ gibi büyüyen soruların bir kısmına bu yazı faydalı olabilir.



1- Seyahat planınızı önceden hazırlayın





Seyahat öncesinde mutlaka tasarlanmış bir plan olmalı. Planlamadığınız durumlarla karşılaşma olasılığınız veya isteğiniz olabilir; ancak temel riskleri en aza indirgeyecek; hareket rotası, konaklama opsiyonları, uçak bileti tarih ve fiyat kontrolleri gibi gereklilikler önceden planlanmalıdır.



Konaklama bilgilerinizin ve uçak biletinizin çıktıları, seyahat öncesinde yanınızda olmalı. Özellikle tarihi, saatleri ve diğer detayları kontrol edilmelidir.







2- Vizenizi kontrol edin





Seyahate çıkmadan önce vizenizle hangi ülkelere gidebileceğinizi, ne kadar süreli kalabileceğinizi ve vize türünüzün seyahat planınıza uygun olup olmadığını mutlaka kontrol edin.



3- Gideceğiniz yerleri önceden araştırın. Blogları okuyun, çevrimdışı haritaları indirin





Seyahat edeceğiniz yerlerde gezilip görülecek yerler; en meşhur restoranları, uygun fiyatlı alışveriş mekanları hakkında önceden fikir edinmeniz faydalı olacaktır. Böylece harcamalarınızı kontrol edebilir ve planladığınızdan daha karlı çıkabilirsiniz.



Bunun yanı sıra internete erişmek zor ve maliyetli olabilir. Hele ki yer-yön bilginiz zayıfsa durum daha da sıkıntılı bir hal alabilir. Bu sebepten gideceğiniz yerin çevrimdışı haritasını indirin. Maps.me ya da City Maps 2 Go gibi uygulamalar size yardımcı olacaktır. Gitmeyi planladığınız yere daha önce gidenlerin tavsiyelerine bir göz atın.



4- Hafif bavul hazırlayın





Valiz hakkınızın sınırını zorlamayın. Seyahat ederken etrafın tadını çıkarıp, selfie çekin, doya doya gezin. Eşyalarınızla gereksiz yük oluşturmayın. Az kırışan ve her duruma uygun olabilecek giysileri tercih edin. Hediyelerle dönerseniz de bu yaklaşım size büyük bir kolaylık sağlar.



Tavsiye: Valizle gidiyorsanız, vakumlu poşetlere eşyalarınızı koyarak valizinizde yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.







5- Yürümeye odaklanın, şehri hissedin





Bir şehri tanıyabilmek için o şehrin sokaklarında vakit geçirmek, mümkünse yerlileriyle sohbet etmek oldukça mühimdir. Yürüyün ve ait olduğunuz yerlerden uzaklarda olduğunuzu hissedin.