Yurt dışı oyları sandıklara yerleştirildi



ANKARA - 16 Nisan'da yapılacak olan referandum a ilişkin yurt dışında kullanılan oylar, kontrollerin yapılmasının ardından sandıklara yerleştirildi. Yüksek güvenlikli 5 odada saklanacak olan oylar, 16 Nisan günü saat 17.00'ye kadar bu odalarda bekletilecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan referandum u için yurt dışında kullanılan oylar, Esenboğa Havalimanı'ndan tırlara yüklenerek ATO Congresium'a götürülmüştü. 57 ülkeden Türk seçmenlerin kullandığı oy pusulalarının bulunduğu torbalar kontrolleri yapılarak sandıklara yerleştirildi. Yüksek güvenlikli 5 odada saklanacak olan oylar, 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar bu odalarda bekletilecek. Yüksek güvenlikli odaların anahtarları yalnızca siyasi parti temsilcilerinde olacak.