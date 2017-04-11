Yurt Dışı Oyları ATO'da

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilmeye başlandı. Saat 19.00 sıralarında Esenboğa Havaalanına getirilen oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'a götürüldü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan referandum u için Almanya'nın Münih ve Fransa'nın Lyon kentinde kullanılan oylar, Esenboğa Havalimanı'ndan tırlara yüklenerek ATO Congresium'a götürüldü. Saat 20.00 sıralarında 2 tır, 11 AKE içerisinde getirilen oylar; AK Parti, CHP, MHP ve YSK temsilcileri tarafından 5 ayrı oda içerisinde kilitlendi.



(Musa Erdoğan - Uğur Kan Yüksek / İHA)