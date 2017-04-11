Yurt Dışı Oyları Ankara'ya Getiriliyor

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilmeye başlandı. Almanya, Fransa ve İsviçre'de kullanılan oylar uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Burada tıra yüklenen oylar ATO'da bulunan toplama merkezine götürülecek. Oy taşıyan iki uçağın daha ilerleyen saatlerde Esenboğa Havalimanına gelmesi bekleniyor.



(Caner Ünver - Emre Yüzügüldü / İHA)