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Yurt Dışı Giriş Çıkışlarında Yeni Zorunluluk
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Yurt Dışı Giriş Çıkışlarında Yeni Zorunluluk

İçişleri Bakanlığı tarafından, sınır kapılarından geçen Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.

Yurt Dışı Giriş Çıkışlarında Yeni Zorunluluk

İçişleri Bakanlığı tarafından, sınır kapılarından geçen Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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