Yurt Dışı Giriş Çıkışlarında Yeni Zorunluluk
İçişleri Bakanlığı tarafından, sınır kapılarından geçen Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, sınır kapılarından geçen Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.
Kaynak: Dunya.com
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