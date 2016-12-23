Yurt Dışı Alışverişe Yeni Uygulama!

Hükümet, yurt dışından telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlar getirenlere yeni bir ücret uygulaması başlattı.



Hürriyet'in haberine göre cep telefonları, bilgisayar ve tabletler, televizyon, radyo, videolardan 1-80 Euro arasında değişen ücret alınacak. Hükümet, 28 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla tüm cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan TRT bandrol payı alınması uygulaması başlatmıştı. Akıllı telefonlardan yüzde 6, tablet ve bilgisayarlardan yüzde 3 oranında TRT bandrol ücreti alınması kararı, tüketiciye 'zam' olarak yansımıştı.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ise TRT'nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yazısı üzerine alındı. Buna göre ticari amaçlı ithalat dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo, video, uydu alıcısı gibi cihazlardan bir kereye mahsus ücret alınacak.



1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak uygulama, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak.



İşte ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek ürünlere bir kereye mahsus uygulanacak ücretler şöyle:



1- Cep telefonları (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilerler) 20 Euro



2- Bilgisayar ve Tablet Bilgisayarlar- 10 Euro



3- TELEVİZYONLAR



51 ekrana kadar (51 dahil)- 10 Euro



51-67 ekran arası - 16 Euro



67-85 arası - 22 Euro



85-116 arası - 34 Euro



116-148 arası - 40 Euro



148 ekrandan yukarısı - 80 Euro



Oto televizyonu- 8 Euro



4 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 Euro



5- BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)



a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar



Televizyon-radyo 9 Euro



Televizyon-radyo-teyp 13 Euro



Televizyon-video 19 Euro



Televizyon-radyo-video 21 Euro



b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar



Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 Euro



Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 Euro



Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 Euro



Oto radyo-kasetçalar 3 Euro



Oto radyo kompakdiskçalar 4 Euro



Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 Euro



Radyo-kasetçalar 5 Euro



Radyo kompakdiskçalar 7 Euro



Radyo-pikap 7 Euro



Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 Euro



EV SİNEMA SİSTEMLERİ, NAVİGASYONLAR



6- DİĞER CİHAZLAR



Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 Euro



Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 Euro



Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 Euro



Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 Euro



Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 Euro



MÜZİK ALETLERİ, OYUNCAKLAR.



7- RADYOLAR



Cep tipi radyo alıcıları 1 Euro



Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 Euro



*Oto radyo alıcıları 1 Euro



*Taşınabilir radyo alıcıları 2 Euro



8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 Euro



9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 Euro