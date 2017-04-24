Yurt Ay-Der Ayazini Köyünde 46 Öğrenciye Giysi ve Ayakkabı Yardımı Yaptı

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay-Der) tarafından Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köy okulunda öğrenim gören 46 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.



Yardımla ilgili bir açıklama yapan Yurt Ay-Der Genel Başkanı Kudret Bulut, yardımların Psikiyatrist Sevda Güner iş kadını Sayın Neslihan Çıtlak ile birlikte yapıldığını ifade etti. Yardım kampanyasına Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Ferhan Altınbaş ve Zehra Çınar Çetin'inde destekleri olduğunu ifade eden Bulut, "Ayazini İlkokul öğrencilerine 46 takım spor malzemeleri hediye edildiği gibi köyde ihtiyaç sahibi olan ailelere de yardım edilmiştir. Üzüntüm Afyon gibi kültür hazinesine sahip ilimizin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köy ilkokuluna yapılan etkinlikte yetkili mercilerin bulunmaması bizleri üzmüştür. Tarih kokan köyün durumunu anlamalarını isterim" dedi.



Öte yandan, Bulut yardımlarda emeği geçen Ayşe Topbaş, Hanife Şahin, Abdullah Ortaç, Neşe Armutcu, Nermin Erdoğdu Erkan, Namuka Batin, Emine Aslan, Fadik Seme, Ayşe Kantık ve Şebnem Çetin'e de teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR