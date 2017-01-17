Yüreklerini Halep İçin Birleştirdiler

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Halep'e yardım amaçlı gıda kermesi düzenlendi. Annelerinin evlerinde hazırladıkları gıda ürünlerini okulda satışa çıkaran minik öğrenciler elde ettikleri geliri Halep için bağışlayacaklar.



Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bahçesinde gıda kermesi düzenleyen öğrencilerin elde edecekleri geliri Halep için bağışlayacakları öğrenildi.



Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Halep için yardım kampanyası için öğrencilerimiz tarafından okul genelinde kermes düzenledik. Büyük ilgi gördü. Annelerin evlerde hazırladıkları çeşitli gıda maddelerinin satışından elde edilecek gelir Halep için bağışlanacak. Çocukların anlamlı kermesini candan kutlarım. Anlamlı bir etkinliğe katılmaları beni ve öğretmenlerimizi duygulandırdı." dedi. - MANİSA