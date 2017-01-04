Yürekleri Minik, Hayalleri Büyük Sporcu Adayları

YUNUS OKUR - Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF) kapsamında Erzurum'da hayata geçirilen "Şampiyon Ol" projesiyle kentteki ortaokullarda eğitim gören başarılı öğrenciler tespit edilerek, kış sporlarına kazandırılacak.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da hayata geçirilen ve EYOF'un resmi projesi "Şampiyon Ol" kapsamında ilk olarak, kentteki ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenciye, kış sporları ve EYOF hakkında eğitici bilgi verilecek.



Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, belirlenen sporcular, branşlarına göre Buz Pateni, Buz Hokeyi, Kayak ve Curling Federasyonlarının yetkililerinden eğitim alacak. Tespit edilen sporcular ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) yönlendirilerek, temsil ettikleri branşlarda doğru eğitim almaları sağlanacak.



Kentte eğitim gören ve projeye katılan öğrenciler arasında yetenek taramasının yapılacağı projeyle, geleceğin kış sporları şampiyonlarının çıkarılması hedefleniyor.



Tesisleri nedeniyle Erzurum tercih edildi



Proje koordinatörü İlker Şaffak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakutiye ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda projenin startını verdiklerini ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Kentteki ortaokulları dolaşarak öğrencilere kış sporlarını ve EYOF'u anlatacaklarını ifade eden Şaffak, şöyle konuştu:



"Kış sporları tesisi anlamında Erzurum zengin bir ilimiz. Diğer illerimize nazaran burada tesis imkanı daha çok olduğu için Erzurum tercih edildi. Çocukları ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklara tesislerimizi, branşlarımızı tanıttıktan sonra onları internet sitemizdeki forumla birlikte hangi spor branşına yönelmek istiyorlarsa o branşa kayıtlarını yaptırmalarını sağlıyoruz. Bizler de federasyonlarla takibini yaptırıp, çocuklarımızı kış sporlarına kazandıracağız."



Bin öğrenci, kış sporlarına kazandırılacak



Türkiye'nin bugüne kadar birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını dile getiren Şaffak, bu sayede giderek zenginleştiğini ve önemli hale geldiğini belirtti.



Önümüzdeki yıllarda olimpiyatları Türkiye'ye kazandırmak adına EYOF'un önemli olduğunu kaydeden Şaffak, şu ifadeleri kullandı:



"EYOF'u çok önemsiyoruz. Zamanımız çok kısıtlı, mümkün oldukça günde 4-5 okulu ziyaret edip, öğrencilere kış sporlarını anlatacağız. Bu da yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaşacağımız anlamına geliyor. Yaklaşık 4 bin kayıt bekliyoruz. Bunların arasında yapılacak yetenek testlerinin neticesinde de bin öğrenciyi kış sporlarına kazandırmayı hedefliyoruz."