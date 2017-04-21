Yürek Sızlatacak İnsanlık Ayıbı... Yetimhanedeki Çocuklar Ölüme Terk Edildi

Yürek sızlatacak insanlık ayıbı... Yetimhanedeki çocuklar ölüme terk edildi.

Yürek Sızlatacak İnsanlık Ayıbı... Yetimhanedeki Çocuklar Ölüme Terk Edildi

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