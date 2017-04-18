Yüreğir'de Spor Kompleksi ve Taziye Evi Açılışı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde belediye tarafından Çağırkanlı Mahallesi'nde yaptırılan spor tesisi, taziye evi ve parktan oluşan tesisi törenle açıldı.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, törende yaptığı konuşmada, açılışı yaptıkları spor kompleksin içerisinde 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, soyunma odaları ve idari binadan oluştuğunu belirtti. Aynı anda kapalı ve açık alanı olan taziye evi ve çocuk parkını da hizmete açtıklarını söyleyen Çelikcan, yapılan bu tesislerin bölgede büyük bir eksikliği giderdiğini vurguladı. Çelikcan, "Vatandaşlarımız taziyelerini artık rahat ve temiz ortamda yapabilecekler. Gençlerimiz ise yeni açılan spor tesislerinde spor yaparak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Ailelerimiz çocuklarını güvenli bir şekilde parkımıza getireceklerdir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Amacımız her mahalleye bir spor tesisi yapmaktır" şeklinde konuştu.



Özellikle spor tesisinin yapılmasında AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç'in katkısının büyük olduğunu belirten Çelikcan "Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç ve Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla Yüreğir'de spor tesislerini çoğaltıyoruz. Bizlere bu konuda yardımcı olan bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti Adana Milletvekili M. Şükrü Erdinç ise vatandaşlara hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi. - ADANA