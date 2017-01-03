Yüreğir Belediye Meclisi Terörü Kınadı

Yüreğir Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısında terörü kınadı.



Yüreğir Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP adına başkan Mahmut Çelikcan, ortak basın açıklamasını okudu. Terör saldırılarının Türk Milletini birbirine düşürmek amacında olduğunu belirten Çelikcan, "Yapılan terör saldırılarıyla toplumda fitne oluşturmak, toplumu ayrıştırmak, yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek, kısacası Türkiye düşmanları el ele verip milli birlik ve bütünlüğümüzü yok etmeyi amaçlamaktadır. Türk Milleti olarak bizi birbirimize düşürmek isteyen vatan hainlerine karşı birbirimize kenetlenerek bu kirli oyunları bozmalıyız. Hainler şunu iyi bilsinler ki bizi asla yıldıramayacaklardır" dedi.



İçerden ve dışarıdan destek alan terör örgütlerinin hedeflerinin Türkiye'yi bölmek ve parçalamak olduğunu belirten Başkan Çelikcan, "PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD-YPG, DHKP-C gibi terör örgütleri ve işbirlikçileri şunu iyi bilsinler ki bu hainler ve işbirlikçileri hiç bir zaman bu kötü emellerine ulaşamayacaktır" diye konuştu. - ADANA