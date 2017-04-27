Yüreğil Mahallesi'nde El Emeği Göz Nuru Sergisi Açıldı

Sergi açılışına Serinhisar Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, İlçe Jandarma Komutanı Şevket Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Kabukçu, Şube Müdürleri Ahmet Dönmez ile Mehmet İşleyen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, Yüreğil Mahallesi Muhtarı Nuri Özkan, Okul Müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Hakan Alkan, Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün son yıllarda il ve yurt çapında çok önemli başarılara imza atmış olmasının memnuniyeti ve kıvancını yaşadıklarını ifade ederek, "Halk eğitimi merkezlerinin, toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınmasına eğitsel yollarla katkıda bulunan, yardım eden, kılavuzluk yapan çok önemli bir eğitim faaliyetinin birimi" olduğunu ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin bireyin eğitiminin beşikten mezara kadar devam etmesi gerektiğine işaret eden Alkan, "Hayat Boyu Eğitim faaliyetleri bireylerin toplumsal yaşam içerisindeki yaşam kalitelerinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesi bakımından önemli bir yere sahip. Halk eğitimi merkezlerinin vatandaşlar ve diğer kurumlar ile işbirliği içinde toplumun daha üretken kılınmasında kültürel değerlerin yaşatılmasında ve toplumdaki özellikle kadınların desteklenmesinde önemli katkılarda bulunmakta." diye konuştu.

Serginin açılışından sonra kursiyer bayanlar açılışa katılan protokol üyelerine kendilerinin yapmış olduğu ürünlerden hediye ettiler.