Yüreğil'de El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi

Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan nakış ve iğne oyası kursunda yapılan el emeği göz nuru ürünler, açılan sergi ile görücüye çıktı.



Kaymakam Hakan Alkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinin, toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınmasına eğitsel yollarla katkıda bulunan, yardım eden, kılavuzluk yapan çok önemli bir eğitim birimi olduğunu ifade etti.



Bireyin eğitiminin, beşikten mezara kadar devam etmesi gerektiğine işaret eden Alkan, şunları söyledi:



"Hayat Boyu Eğitim faaliyetleri bireylerin toplumsal yaşam içerisindeki yaşam kalitelerinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesi bakımından önemli bir yere sahip. Halk eğitimi merkezleri, vatandaşlar ve diğer kurumlar ile işbirliği içinde toplumun daha üretken kılınmasında, kültürel değerlerin yaşatılmasında ve toplumdaki özellikle kadınların desteklenmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır."



Kursiyerler, açılışta protokol üyelerine kendilerinin yapmış olduğu ürünlerden hediye etti.



Sergi açılışına Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, İlçe Jandarma Komutanı Şevket Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Kabukçu da katıldı.