KKTC'deki havalimanında 1 gram uyuşturucu ile yakalanan oyuncu Yurdaer Okur, serbest bırakıldı. Geçtiğimiz mart ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 gram uyuşturucu ile yakalanan Türkiye'nin tanınmış tiyatrocularından Yurdaer Okur, suçunu kabul etti. KKTC Lefkoşa kaza mahkemesinde yapılan duruşma sonrası oyuncu Okur, suçu bir daha işlememesi kaydı ile mahkeme tarafından 100 TL para cezası verilerek oy çokluğu ile serbest bırakıldı.



(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)