Yunusların Mahsur Kaldığı İddia Edilen Barınakta İnceleme

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, yunusların mahsur kaldığı öne sürülen Balıkçı Barınağı'nda inceleme yaptı.



Yapılan incelemede ölü yunusa rastlanmadı. Limanın içinde yüzen diğer yunusların ise kaç tane olduğu belirlenemedi.



Yapılan incelemede yunusların limana giriş ve çıkışında sorun ile karşılaşmadıkları da belirlendi. Yetkililer, yunusların su daha sıcak olduğu için limana girmiş olabileceklerini bildirirken şöyle konuştu:



"Yunuslar, deniz soğuk ve dalgalı olduğu için özellikle bu mevsimlerde suyu daha ılık olan barınağa girebiliyor. Barınağa giren yunus aynı şekilde de çıkıyor. Giriş ve çıkışlarında sorun yok. Biz ölü yunusa da rastlamadık. Ancak böyle bir şey varsa bu ısı değişiminden kaynaklanmış olabilir." - Zonguldak