Yunuslar'da Çamurlu Su Şikayeti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Hüseyin Öner, gittiği Yunuslar mahallesinde vatandaşların çamurlu su şikayeti ile karşılaştı. Mahalle meydanında muhtar Sami Ukan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Hüseyin Öner, yanındaki daire müdürlerini tanıtırken, sohbet etti ve sorunları dinledi.



Bazı daire müdürleriyle birlikte ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yunuslar mahallesine giden kaymakam Hüseyin Öner, kahvehanenin önünde vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları belirlemek için mahalle gezilerini yaptıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Vatandaşlar, devlet hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirirken, yağmurlu havalarda bulanık su kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bazı vatandaşlarda, ilçenin pazarı olan Pazartesi günleri minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek kaymakamdan yardım istediler. Sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını anlatan Mehmet Karabıyık, "Benim eşim koah hastasıdır. Sağlık ekibi gelip hastamızı ziyaret ediyor. Ayrıca aile hekimi mahalleye gelerek yaşlı ve yatalak hastalara sağlık hizmeti veriyor" dedi. Sularınındereden geldiğini anlatan Mehmet Boladan," Yağışlı havalarda musluklardan çamurlu su akıyor. Dere suyu kullanmak istemiyoruz. Kaynak suyu temin edilmesini istiyoruz." dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce'ye notlar aldıran Kaymakam Hüseyin Öner, sorunların çözümü için ilgili kurumlara yazı yazarak, çözümü için takipçi olacaklarını söyledi - BALIKESİR