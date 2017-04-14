Yunuskent'te Yedeklerin Beklediği Gün Geldi

Manisa'nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 konutluk Yunuskent Projesinin ilk etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor. Sözleşme imzalanmayan 136 konut için 18 Nisan'da sözleşme sürecinin başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sözleşme takviminin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kaçırılmamasını istedi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin ülkenin en prestijli projeleri arasında gösterdiği, Manisa'da konut sıkıntısını ortadan kaldıracak 5 bin 500 konutluk toplu konut projesinin ilk etabında asil hak sahipleriyle 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan sözleşme süreci tamamlandı. Hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 90'ı sözleşme imzalarken; sözleşme imzalanmayan 113 adet 2+1, 23 adet 3+1 konut için yedek hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Yedek hak sahipleri de Halil Yurtseven İlkokulu karşısındaki Halk Bankası Mesir Şubesi'ne giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekaletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla banka şubesine başvurması gerekiyor.



18-27 Nisan tarihlerinde yedeklerle sözleşme imzalanacak



18-28 Nisan tarihleri arasında yedeklerle sözleşmelerin imzalanmaya başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ ve Yunusemre Belediyesinin resmi sitesinden de yayınlanan sözleşme takviminin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kaçırılmamasını istedi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabında asil hak sahiplerimizle sözleşme süreci tamamlandı. 864 2+1 konuttan 751, 199 3+1 konuttan 136 hak sahibi sözleşme imzaladı. 2+1 konutlarda sözleşme imzalama oranı yüzde 87, 3+1 konutlarda ise yüzde 89,5. Bu oldukça yüksek bir oran. Ev sahibi olacak vatandaşlarıma şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Sözleşme gününü kaçırmayın uyarısı



Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ise yedek hak sahiplerini uyararak şunları söyledi: "Vatandaşlarımız belirli bir program dahilinde bankaya çağrılacak. Sözleşme imzalanmayan 136 konut için toplam 250 yedek hak sahibi 18 - 27 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası Mesir Şubesi'ne çağrılarak istediği konutu seçme ve ödeme planını belirleme imkanı tanınacak. 2+1 yedekler 18-25 Nisan, 3+1 yedekler 26-27 Nisan tarihleri arasında sözleşme imzalayacaklar. 28 Nisan tarihinde ise 1 günlük opsiyon bırakıyoruz. Süreç, konutlar tükenene kadar devam edecek. Sosyal Konutlar Müdürlüğümüz personelleri ve banka personelleri kendilerine yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sözleşme günü ve saatini geçirmemesini önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, Sosyal Konutlar Müdürlüğü (0236 246 83 92) ve Beyaz Masa (444 62 09) iletişim telefonlarından detaylı bilgi alabilirler. Heyecanla bekleyen vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."



Bu arada yedek listelerin Yunusemre Belediyesi ve TOKİ'nin resmi internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi. - MANİSA