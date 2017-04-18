Yunuskent'te Okul Sıkıntısı Aşılıyor

Yunusemre Belediyesi, Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabında çocuğu okula giden ailelerin mağdur olmaması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşmelere başladı. Yılsonuna kadar ilk etabın tamamlanacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Hiçbir ailemizi ve çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.



Manisa'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte konut sorununu ortadan kaldırmak, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1.101 konutluk ilk etabını yılsonuna kadar tamamlayacak. Belediye, bölgede çocukları okula giden ailelerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için düğmeye basarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşmelere başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında okul öncesi, ilk ve ortaöğretime giden çocuk sayısının belirlenmesi için hak sahiplerinin hazırlanan formları doldurmaları gerekiyor. Hak sahipleri formlara Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Muradiye ek binasında hizmet veren Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nden ulaşarak doldurabilecek.



İlçe milli eğitim müdürlüğü ile görüşmeler başladı



Projedeki okullar yapılana kadar ailelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akgedik'te yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz projede 5 bin 500 konut, sosyal donatı alanları ve yaklaşık 20 eğitim kurumu, kısacası bir şehirde ne bulunması gerekiyorsa yer alacak. Proje kapsamında 1.101 konut, ticaret alanı ve camiden oluşan ilk etabı yılsonuna kadar teslim edeceğiz. 1.514 konuttan oluşan 2. etabımızın ihalesini ise 28 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Bu süreçte okulun ihalesi de en kısa zamanda yapılacak. Ancak Yunuskent'e taşınacak ailelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşmelerimiz başladı. Civardaki okulların aktif hale getirilmesi veya sıkıntının taşımalı sistemle aşılması için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.



Formların Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gerekiyor



Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve beraberindeki heyet Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ile okul sorununu aşmak için görüşmede bulundu. Hak sahiplerinin Nisan ayı sonuna kadar form doldurması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ise şunları söyledi: "Bu süreçte okula giden çocuk sayısının belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yapılacak. Hak sahiplerimizin belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Muradiye ek binasında hizmet veren Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne başvurarak bu formları doldurması gerekiyor. Hak sahiplerimizden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." - MANİSA