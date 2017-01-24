Yunuskent' Konutlarının Ödeme Planı Güncellendi

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa karşı en önemli projelerinden biri olan Akgedik Yunuskent Projesi'nde, 1. etap hak sahiplerini yakından ilgilendiren ödeme planıyla ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi sitesinde güncelleme yapıldı.



TOKİ, Yunuskent Projesi kapsamında yer alan bin 101 konut için ödeme planını güncelleyerek yeniden yayınladı. Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye bugün itibariyle TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahipleri, 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne giderek sözleşme imzalayacak.



Taksitler 405 TL'den başlıyor



Hak sahiplerine 2+1 daireler için yüzde 12,15 ve 20, 3+1 daireler için ise yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleri sunuluyor. 120, 180, 216 ve 240 ay taksit imkanının bulunduğu ödemelerde konut fiyatları tüm konut tiplerinde 121 bin TL ile 161 bin TL arasında değişirken; taksitler ise 405 TL ile bin 200 TL arasında farklılık gösteriyor. 2+1 dairelerde taksitler teslim tarihinden sonra, 3+1 dairelerde ise sözleşme tarihinden 3 ay sonra başlayacak. - MANİSA