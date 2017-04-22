Yunusemreli Vatandaşlardan Kentsel Dönüşüme Destek

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'da ardı ardına meydana gelen depremler sonucu ilçede bulunan mahallelerde vatandaşlarla buluşarak geçmiş olsun dileklerini iletip dertlerini dinledi. Vatandaşlar, Başkan Çerçi'ye yaşadıkları korku sonucunda kentsel dönüşümün önemini iyice anladıklarını belirterek Yunusemre Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklerini ve çalışmaların bir an önce başlamasını istediklerini kaydetti.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'da saat 17.12'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından vatandaşların bir ihtiyacı olup olmadığını görmek için ilçede bulunan mahallelere ziyaretlerde bulundu. Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin eşlik etti.



Vatandaşlar ile hasbihal ederek depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçi, "Şehrimizin sokaklarını gezip halkımızın derdini dinledik. Son günlerde ilimizde ardı ardına meydana gelen depremler, dayanıksız yapılar için uygulanacak kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın birçoğu da bu konuya değinip kentsel dönüşümün önemini iyice idrak ettiklerini söylediler. Önemli mesafe kaydettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda çok daha güvenli bir şehirde yaşayacağız İnşallah. Buradan ziyaret edemediğimiz vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Vatandaşlar ise ziyaretlerde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye kentsel dönüşümün ilçede gerekli olduğunu vurgulayarak dönüşüm çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti. - MANİSA