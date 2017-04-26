Yunusemreli Üreticiye Bağcılık Eğitimi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde organik bağcılığa adım atan üreticiler, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün destekleriyle bağcılığın inceliklerini öğreniyor.



Yunusemre Belediyesi, ilçede organik tarımı geliştirmek amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Köseler ve Karaahmetli'de organik bağ yetiştiriciliği yapan üreticiler, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeliyle birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nü gezdi. Enstitüyü gezen üreticiler, organik bağcılığın inceliklerini öğrendi. Amaçlarının üreticilerin bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelimiz ile beraber Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne teknik ziyarette bulundu. Üreticilerimize burada üzüm çeşitleri ve yetiştirme teknikleri anlatıldı. Bağcılığın önemli noktaları konusunda kapsamlı bilgiler verildi. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemeye yönelik bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA