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Yunusemreli Üreticilere Lavanta Eğitimi
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Yunusemreli Üreticilere Lavanta Eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ilçede lavanta üretimini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere devam ediliyor.

Yunusemreli Üreticilere Lavanta Eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ilçede lavanta üretimini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere devam ediliyor.

Yunusemre Belediyesi özellikle Yuntdağı Bölgesinde lavanta üretimini arttırmak için üreticilere eğitim veriyor. Yunusemre Belediyesi ve Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden teknik personel tarafından verilen eğitimlerde üreticilere lavanta üretimi, yetiştirme koşulları ve ürünün ekonomik faydalarını anlatılıyor. Yunusemre'de tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu anlamda üreticilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yuntdağı'nda lavanta üretilecek

Başkan Çerçi açıklamasında, "Susuz tarım arazilerinden daha fazla gelir elde etmek amacıyla ilk olarak Köseler Mahallemizde başladığımız lavanta üretimi çalışmalarımızda büyük mesafe aldık. Yağı çok değerli olan lavanta bitkisinin bölgede yaygınlaştırmak amacıyla üreticilerimize ekim, piyasa üretimi, hastalıkları ve diğer konular üzerinden eğitimler veriyoruz. Toprak yapısına uygun yeni ürün desenlerini arttırarak üreticileri ekonomik anlamda rahatlatmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - MANİSA

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