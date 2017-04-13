Yunusemreli Muhtarlardan Büyükşehir'e Ziyaret

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirten muhtarlar, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde 17 ilçede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

