Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören minikler, sinema keyfi yaşadı. Forum Magnesia AVM'de 'Pepee: Birlik Zamanı' filmini izleyen öğrencilerin keyifli bir zaman geçirdi.
Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri haftanın son eğitim gününü eğlenceye ayırdı. Öğretmenleri gözetiminde Forum Magnesia AVM'de 'Pepee: Birlik Zamanı' filmini izleyen miniklerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Yaklaşık 2 saat süren sinemayı izleyen öğrenciler filme hayran kalırken, etkinlik sonrası Pepe'nin maceralarını değerlendiren minikler, öğretmenlerin filmle ilgili sorularına başarıyla cevap verdi. - MANİSA
Yunusemreli Miniklerin Sinema Keyfi
Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören minikler, sinema keyfi yaşadı.
Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören minikler, sinema keyfi yaşadı. Forum Magnesia AVM'de 'Pepee: Birlik Zamanı' filmini izleyen öğrencilerin keyifli bir zaman geçirdi.