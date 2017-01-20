Yunusemreli Miniklerin Karne Heyecanı

Yunusemre Belediyesi Gündüzbakımevi'nde eğitim gören minikler de karne heyecanı yaşadı.



Yunusemre Belediye Başkanvekili Gürkan Koyuncu, MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kadıoğlu ve MAYEB A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gürler, Yunusemre Belediyesi Kaynak Mahallesi Gündüzbakımevi'nde yarı yıl tatiline giren miniklerin karne heyecanını paylaştı. Gündüzbakımevinde öğrencilerle yakından ilgilenen Koyuncu ve Kadıoğlu, onlara çeşitli hediyeler takdim ederken; birlikte pasta kesti. Öğretmenlere de çiçek takdim eden Başkanvekili Koyuncu ve beraberindekiler, çocukların hayatında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin zor bir görev ifa ettiğini söyledi. İlk kez karne heyecanı yaşayan miniklere eğitim hayatında başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanvekili Gürkan Koyuncu, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak ve belediyemizin projelerini bizzat takip etmek üzere Ankara'da. Bizler de belediyemizde eğitim gören miniklerimizi yalnız bırakmamak için gündüzbakımevimizi ziyaret ederek onlarla sohbet edelim istedik. Bazı çocuklarımız ilk kez karne heyecanı yaşıyor. Onların bu heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Yunusemre Belediyesi olarak eğitime imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Bu vesileyle ilimizde karne alan yaklaşık 250 bin öğrencimize, tatillerini iyi değerlendirmelerini öneriyoruz. Velilerimize ise; verilen karne ile yalnızca öğrencinin başarısının değil ailenin ilgisinin de ölçüldüğünü hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA