Yunusemreli Çocukları Sevindiren Merkez

Yunusemre Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği kültür sanat merkezlerine bir yenisini ekledi.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi kısa bir süre önce faaliyete geçirilen TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel eşlik etti. Başkan Çerçi, 50 çocuktan oluşan Çocuk Korosu'nu ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Satranç, bale kursu ile okul öncesi eğitim sınıflarını da gezen Başkan Çerçi, öğrencilerle sohbet etti, kurslardan memnun olup olmadıklarını sordu.



Merkezin çok yakın bir zamanda hizmete girmesine rağmen büyük ilgi gördüğünü anlatan Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerin temel hizmetleri, halkı en yüksek standartlarda ulaştırmanın yanı sıra, toplumun sanatsal gelişimi için de pek çok çalışma yapması gerektiğinin bilincindeyiz. Belediyemiz bünyesinde daha önce de Türk Sanat Müziği korosu kurarak, müzikseverler vatandaşlarımıza sosyal bir projede bir araya getirmiştik. Bu anlamda çocuklarımıza da müziği sevdirmek, bu yöndeki yeteneklerini geliştirmek için TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezimizde Çocuk Korosu'nu kurduk. Koromuz çalışmalarına yeni başladı. Çocuklarımızın, sanatsal, entellektüel ve kişisel gelişimine büyük bir etki ve güce sahip olan korolara, yapmış olduğumuz bu çalışma ile ortaya koymaya çalıştık." dedi.



Belediye bünyesinde hizmet veren lokallerde ve kültür merkezlerinde çocuklara yönelik eğitimlerde en büyük ilgiyi satrancın gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, "Yapılan araştırmalara göre görsel zekayı geliştirmenin en önemli yollarından bir tanesi de satranç oynamaktır. Satrancın özellikle çocuk yaşta başlanıp her yaş döneminde hayatımızda yer alması önemle tavsiye edilir. Satranç oynamanın bir çok faydası var. Satranç oynamak özellikle genç beyinleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutar. Planlı hareket etmemize yardımcı olur. Hızlı ve doğru kararlar alabilmemizi sağlar. Bu nedenle biz de belediye olarak bu aktiviteyi çocuklarımıza aşılamak amacıyla satranç kurslarımızı açıyoruz. Çocuklarımız da bu kurslarımıza büyük ilgi göstermekteler" diye konuştu. - MANİSA