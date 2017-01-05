Yunusemre Ticaret Lisesindeki Isıtma Sorunu

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ticaret Lisesi) Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Değer, okulun iki kalorifer kazanından birisinin arızalandığını ancak sorunun kısa süre içinde çözülerek ısınma probleminin ortadan kalktığını kaydetti.



Okul Müdürü Hüseyin Çolak, Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Değer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Karaca ve Aysun Esendağ, okulun kazan dairesinde çelik kazanının getirilerek kısa sürede montajının yapılmasından dolayı firma temsilcisi İsa Çalışkan'a çiçek vererek teşekkür etti.



Okul Aile Birliği Başkanı Değer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ayda aşılacak prosedürlerin 1 hafta gibi kısa sürede aşılarak sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek sorunun çözümü için Okul Müdürü Hüseyin Çolak başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş'a teşekkür ettiklerini söyledi.



Isınma sorununun döküm olan ve ömrünü tamamlamış kalorifer kazanındaki arıza nedeniyle yaşandığını vurgulayan Değer, "Kazanı tamir ettirmek istedik yaklaşık 8 bin lira ve 2.5 ay gibi bir süre alacağı gibi üstelik garantisi olmayan bir maliyet çıkartıldı. Çocuklarımız bu süre içinde soğukta kalacaktı. Yenisini almak istedik yaptığımız araştırmada onun da 14 bin liraya alınabileceğini tespit ettik. Yenisi için Okul Aile Birliği, Okul İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle, 1 hafta gibi bir süre içinde çelik kazanı satın alarak okulumuzun ısıtma problemini çözüme kavuşturduk." dedi.



Okul Müdürü Çolak ise Manisa'da 70 yıllık maziye sahip olan okulda yaklaşık bin 300 öğrencinin eğitim aldığını belirterek amaçlarının öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak olduğunu vurguladı.