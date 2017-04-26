Yunusemre'nin Kırsal Bölgelerindeki Çalışmalar İncelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Yunusemre ilçesinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek sağlama devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde yapılan sulama göletleri, hayvan içme suyu göleti temizlikleri yerinde incelendi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu tarafından yapılan incelemelerde Ortaköy, Osmancalı, Seyidli, Dağyenice, Sakallı ve Demirci mahallelerinde yapılan ve devam edilen çalışmalar yerinde incelendi.



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde üreticiye destek sağlamaya devam ediyoruz. Yunusemre ilçemizde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bu kapsamda Ortaköy Mahallesinde yapılan sulama göletinde, Osmancalı Mahallesinde yapılması planlanan orta ölçekli sulama göletinde, Seyidli Mahallesinde halen devam eden gölet temizliklerinde, Dağyenice Mahallesindeki sulama göletinde ve Sakallı'da temizlenecek gölet yerlerinde ve Demirci köyde yapmış olduğumuz sulama tesisinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik" dedi. - MANİSA