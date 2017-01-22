Yunusemre Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligde 12. haftada karşılaştığı Manisa Sanayispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi.



Geçtiğimiz hafta içi erteleme maçında Karaağaçlı Teknikspor maçından galibiyetle ayrılan Yunusemre Belediyespor, ligde 12. haftada Ertuğrul Dilek Tesislerinde karşılaştığı Manisa Sanayispor maçında rakibini 4-0 yenerek gülen taraf oldu. Yunusemre Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Gökay Tunç, Okan Yıldız, Emre Ülkü ve Bayram Hasçelik getirdi. Yunusemre Belediyespor aldığı galibiyetle ligde liderliğini devam ettirdi. - MANİSA