Yunusemre'den Farklı Galibiyet

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 11. haftasında karşılaştığı Mütevellispor'u 6-0 yenerek liderliği kimseye kaptırmadı.



Ligin ilk devresini lider bitiren Yunusemre Belediyespor, geçtiğimiz hafta karşılaşacağı Karaağaçlı Teknikspor maçı olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenmişti. Ligin 11. haftasında Ertuğrul Dilek Tesislerinde Mütevellispor ile karşılaşılaşan Yunusemre Belediyespor rakibini 6-0 yendi. Yunusemre Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Emre Ülkü,Gökay Tunç, Levent Holinar, İbrahim Ökten,Şahin Karaca,Samet Algu getirdi.Bu galibiyet ile Yunusemre Belediyespor ligde liderliğini kimseye kaptırmadı. - MANİSA