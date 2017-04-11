Yunusemre'de Organik Bağcılık Eğitimi

Yunusemre Belediyesi ilçede organik bağcılığı teşvik etmek amacıyla üreticilere yönelik eğitimler verildi.



Yunusemre Belediyesi tarafından Organik Tarım Havzası ilan edilen Karaahmetli ve Köseler mahallelerinde geçen yıl Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Entitüsü ortaklığıyla başlatılan Organik Bağcılık Projesi tüm hızıyla sürüyor. Bölgede eğitimler verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçede organik tarımı geliştirmek istediklerini bu anlamda üreticilerin bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında bağcılık ve bilinmesi gerekenler konusunda üreticileri bilgilendiren teknik ekip, üreticilerin sorularını yanıtlıyor. - MANİSA