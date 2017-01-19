Yunusemre'de Kış Yüzme Kursu Devam Ediyor

Yunusemre Belediyespor'un kış aylarında da bayanların yüzme sporundan faydalanmasını sağlamak amacıyla açtığı yüzme kursu büyük ilgi görüyor. Hafta içi iki gün gerçekleştirilen kurslar kapsamında bayanlar yüzme öğreniyor.



Bugüne kadar 300 bayana yüzmeyi öğreten Yunusemre Belediyesi yüzme kurslarına devam ediyor. Gündüz ve gece grubundan oluşan iki gruplar eşliğinde eğitimlerin verildiği ve kayıtların devam ettiği yüzme kurslarına, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Belediye Bahçesinde bulunan Spor Kulübü Odasına başvuruda bulunabileceği belirtilirken; kurslar hakkında bilgi edinmek isteyenlerin 444 62 09 ile 0554 816 95 27 numaralı telefondan bilgi edinebilecekleri kaydedildi. Hafta içi salı ve perşembe günleri bayan hocalar tarafından verilen kurslar saat 13.15 - 14.45 ile akşam 20.30 - 22.00 saatleri arasında düzenleniyor. - MANİSA