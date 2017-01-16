Yunusemre'de Kan Bağışı Kampanyası

Yunusemre Belediyesi Kent Meclisi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.



Kent Konseyi binasında düzenlenen kan bağışı etkinliğine Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra Manisa Amatör Telsizciler ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ile vatandaşlar da destek verdi.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kampanyayı başlattıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, "Yunusemre Kent Konseyi, Kızılay'ın 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' kampanyasına destek vermek, kamuoyunun azalan kan stokları konusunda dikkatini çekmek amacıyla konseyimizde kan bağış kampanyası başlatılmıştır. Düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasında 150 ünite bağış hedefliyoruz. Kan kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Kan bağışının kişisel ve toplumsal açıdan önemi büyüktür. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.



Türk Kızılayı kan bağış istasyonu doktorlarından Dr. Sedat Ulusoy ise olası bir acil durumda insanların kan bağışı çağrısına önemli bir destek verdiklerinin farkında olduklarını belirtti.



Dr. Ulusoy, "Atlanmaması gereken bir nokta var. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu teveccühün günlere, aylara, yıllara yayılması gerekmektedir. Stok seviyesini tamamlamış olmak yetmiyor, ihtiyaçlar bitmiyor, hastalıklar yaz, kış demeden devam ediyor. Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.