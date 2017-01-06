Yunusemre'de Fırtına Alarmı

Yunusemre Belediyesi, Manisa'yı etkisi altına alan fırtına dolayısıyla teyakkuz haline geçti. Fırtına nedeniyle zarar gören ağaçlar belediye ekiplerince kaldırılırken; ilçede vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalar sürüyor.



Yunusemre Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların fırtınadan etkilenmemesi için alarma geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle zarar gören ağaçları kaldırdı. Belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Şiddeti yağmur ve lodos dolayısıyla devrilen ağaçlar kaldırıldı. Temizlik, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlarımız fırtına dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşadığında 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimize başvurabilir" diye konuştu. - MANİSA