Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı Mağlup Etti

Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Karaağaçlı Teknikspor'u 4-1 mağlup etti.



Yunusemre Belediyespor, ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Mavi beyazlı takım erteleme maçında Karaağaçlı Stadyumunda oynanılan müsabakada Karaağaçlı Teknikspor ile karşılaştı. Müsabakada gülen taraf rakibini 4-1 yenen Yunusemre Belediyespor oldu. Yunusemre Belediyespor maçta futbolcuları Şahin Karaca (2), Kadir Kaya ve Gökay Tunç'un attığı goller ile sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile Süper Amatör Lig A grubunda liderliğini devam ettiren Yunusemre Belediyespor, ligde hafta sonu Sanayispor ile karşılacak. - MANİSA