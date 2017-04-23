Yunusemre Belediyesinden Anlamlı 23 Nisan Etkinliği
Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet korumasında olan çocuklar ile Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minikleri ağırladı.
Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet korumasında olan çocuklar ile Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikleri ağırladı.
Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün korumasında kalan çocuklar ile Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikleri buluşturdu. Yunuspark'ta düzenlenen etkinlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur, İdris Avşar, Saniye Altay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Konan ve daire müdürleri çocukları yalnız bırakmadı. Birbirinden eğlenceli oyunlar ve palyaçolarla bayramın tadını çıkaran minikler, yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, "Bizler istiyoruz ki hergün 23 Nisan, hergün onların günü olsun. Dünyada savaşlar olmasın. Çocuklar ölmesin. Bütün çocuklar mutlu olsun. Geleceğin güçlü ve özgür insanları olsunlar. Elbette bu anlamda biz büyüklere de önemli görevler düşüyor" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Konan ise kendileri için oldukça anlamlı olan bir etkinliğe imza atan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onlar için yapacağımız çok şey var. Toplumumuzun geleceğini düşünüyorsak çocuklarımızın eğitimi, ruhsal ve sosyal gelişimi adına yapacağımız çok şey var. Başkanımızın böylesine anlamlı bir etkinlik yapması takdire şayan. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu tür etkinliklerle çocuklarımız kendilerini güvende hissedecek; geleceğe emin adımlar atacaklardır" diye konuştu.
Etkinlikte geleceğin büyükleri olacak çocuklara seslenen Başkan Çerçi de onların bayramını kutladı, belediye olarak çocukların bayram tadında bir gün geçirmesini istediklerini söyledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Çerçi, "Biz büyükler olarak sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Amacımız sizlerin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması. Sizler de geleceğin büyükleri olarak önünüze hedefler koyarak çalışmalısınız. Yunusemre Belediyesi olarak siz çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler üretiyoruz. Çocuk kültür sanat merkezlerimiz, spor kulübümüz bunlardan bazıları. Yeni projeler de üretmeye devam edeceğiz. Başta siz çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.
Başkan Çerçi programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. - MANİSA